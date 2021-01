Sei ranger uccisi nel Parco nazionale di Virunga: “I miliziani hanno teso un’imboscata alle guardie” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel Parco nazionale Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, uccidendo almeno sei ranger impegnati nella salvaguardia di alcuni degli ultimi esemplari di gorilla di montagna rimasti al mondo. Le violenze sono avvenute domenica 10 gennaio a Nyamitwitwi, nella zona di Rutshuru del Parco, come ha fatto sapere Olivier Mukisya, portavoce dell’Istituto congolese per la conservazione della natura. “Confermiamo che un gruppo di uomini armati ha attaccato le nostre posizioni – ha detto Mukisya all’Associated Press -. Ci sono morti e feriti tra i nostri colleghi ranger”. L’attacco non è stato ancora rivendicato ma un funzionario locale, Alphonse Kambale ha fatto il nome di un gruppo armato della zona: “miliziani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, uccidendo almeno seiimpegnati nella salvaguardia di alcuni degli ultimi esemplari di gorilla di montagna rimasti al mondo. Le violenze sono avvenute domenica 10 gennaio a Nyamitwitwi, nella zona di Rutshuru del, come ha fatto sapere Olivier Mukisya, portavoce dell’Istituto congolese per la conservazione della natura. “Confermiamo che un gruppo di uomini armati ha attaccato le nostre posizioni – ha detto Mukisya all’Associated Press -. Ci sono morti e feriti tra i nostri colleghi”. L’attacco non è stato ancora rivendicato ma un funzionario locale, Alphonse Kambale ha fatto il nome di un gruppo armato della zona: “...

Si allunga la striscia di sangue e il tributo di vite umane tra i ranger del Parco dei Monti Virunga, sede degli ultimi gorilla di montagna, nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Nella gior ...

