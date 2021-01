Rosario Fiorello quanto guadagna? Gli incassi | pure quest’anno Sanremo 2021 è d’oro

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021)? Quali sono glidel conduttore e showman, volto storico dell’intrattenimento italiano? Il vulcanico presentatore, che si accinge a replicare la sua partecipazione al Festival dial fianco dell’amico Amadeus, non se la passa affatto male. La sua lunga carriera (non è un segreto per nessuno) è stata costellata da cachet stellari e compensi da capogiro. Lo showman si è speso parecchio per il suo pubblico, senza risparmiarsi: ha lavorato per la Rai, Mediaset e Sky. leggi anche l’articolo —> Gerry Scotti? Tra gli stipendi più alti a Mediaset? Gli...