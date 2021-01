Primo caso di Covid in Micronesia: era uno degli ultimi luoghi al mondo risparmiati dal virus (Di lunedì 11 gennaio 2021) Era uno dei pochi luoghi al mondo risparmiati dalla pandemia di Covid-19, ora anche la Micronesia registra il suo Primo contagiato. Le autorità degli Stati Federati di Micronesia, stato insulare nell’Oceano Pacifico, hanno infatti reso nota la positività al virus di un marinaio di una nave governativa, lo ‘Chief Mailo’, che era stata inviata per riparazioni nelle Filippine. A dare l’annuncio il Presidente David Panuelo, che ha invitato alla calma la popolazione dell’arcipelago, che conta appena 100mila abitanti: “Tutti i cittadini devono mantenere la calma. Niente panico, perché la situazione è sotto controllo”. Il paziente e i suoi colleghi sono rimasti a bordo dell’imbarcazione, ancorata e sotto costante sorveglianza. “Rimaniamo in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Era uno dei pochialdalla pandemia di-19, ora anche laregistra il suocontagiato. Le autoritàStati Federati di, stato insulare nell’Oceano Pacifico, hanno infatti reso nota la positività aldi un marinaio di una nave governativa, lo ‘Chief Mailo’, che era stata inviata per riparazioni nelle Filippine. A dare l’annuncio il Presidente David Panuelo, che ha invitato alla calma la popolazione dell’arcipelago, che conta appena 100mila abitanti: “Tutti i cittadini devono mantenere la calma. Niente panico, perché la situazione è sotto controllo”. Il paziente e i suoi colleghi sono rimasti a bordo dell’imbarcazione, ancorata e sotto costante sorveglianza. “Rimaniamo in ...

