Meteo settimana 11 gennaio: il tempo sull'Italia

Meteo della settimana 11 gennaio: che tempo farà sull'Italia. Le previsioni in dettaglio. Ancora freddo, neve e piogge sull'Italia, anche in questa nuova settimana di gennaio. Al Centro Nord avremo ancora temperature invernali, anche al Sud inizierà il calo termico, dopo il caldo anomalo dello scorso weekend, con massime sopra i 20 gradi. Il maltempo

Meteo settimana 11 gennaio: il tempo sull’Italia

Meteo della settimana 11 gennaio: che tempo farà sull'Italia. Le previsioni in dettaglio. Ancora freddo, neve e piogge sull'Italia, anche in questa nuova settimana di gennaio. Al Centro Nord avremo an

