"La dad ormai è in black out". La Azzolina inchioda le Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti La ministra dell’Istruzione a Radio Rai 1: "Capisco la rabbia dei ragazzi. Ho fatto tutto quello che potevo fare, le scuole sono pronte per ripartire. Le Regioni hanno la possibilità di riaprirle o meno". Prima doveva ripartire il 7 gennaio, poi l'11. Ma oggi sono solo 300mila gli alunni delle scuole superiori che fanno rientro a scuola. A parte gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta, tutti gli altri restano a casa. E la ministra Lucia Azzolina non ci sta. Nel giorno in cui la protesta cresce, la titolare del dicastero dell'Istruzione, parla a Tutti in classe su Radio Rai1, appoggia gli studenti e si sfoga senza usare mezzi termini: "La Dad non funziona più. Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti La ministra dell’Istruzione a Radio Rai 1: "Capisco la rabbia dei ragazzi. Ho fatto tutto quello che potevo fare, le scuole sono pronte per ripartire. Lehanno la possibilità di riaprirle o meno". Prima doveva ripartire il 7 gennaio, poi l'11. Ma oggi sono solo 300mila gli alunni delle scuole superiori che fanno rientro a scuola. A parte gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta, tutti gli altri restano a casa. E la ministra Lucianon ci sta. Nel giorno in cui la protesta cresce, la titolare del dicastero dell'Istruzione, parla a Tutti in classe su Radio Rai1, appoggia gli studenti e si sfoga senza usare mezzi termini: "La Dad non funziona più. Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a ...

