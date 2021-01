GFVip 5 | Dayane Mello insulti e minacce dal web | scoppia il caso in Brasile

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 in questi ultimi giorni è diventato un vero e proprioin, il paese d’origine di, una delle candidate per la vittoria finale del reality. Una vera e propria bufera si è scagliata contro il noto programma condotto da Alfonso Signorini. Sembrerebbe che inabbiano preso per buoni alcuni commenti negativi che circolano sui vari social contro. Fantastico, il seguitissimo programma della domenica sera su Globo TV, ha mandato in onda un servizio di 5 minuti per difendere la modella dagli assurdi e immotivati attacchi degli haters. Questa cosa però non è piaciuta moltissimo al pubblico italiano, il quale ha immediatamente commentato il video del programma brasiliano. Leggi anche –> GF Vip, ...