Foggia-Juve Stabia | le ultime su formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il posticipo della diciottesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro assai interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Zaccheria dile due squadre scenderanno in campo alle ore 21. Il momento delIlarriva a questo incontro con sei risultati utili consecutivi e con quattro successi nellequattro uscite. La vittoria del precedente turno contro la Paganese per 1-4 ha dato morale a una squadra che, tra mille questioni societarie e diversi cambi in panchina, sta superando le aspettative. Marchionni ha dato una nuova identità ai rossoneri, che adesso puntano decisi ai playoff e, perché no, a inseguire un, seppur lontano, Bari seconda forza del Girone. Il momento della ...