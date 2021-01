Fineco | raccolta record a dicembre di 1 | 6 miliardi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha chiusocon unanettadi 1,6(+119% rispetto ai 721 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede infatti un forte contributo della componente gestita, che ritocca verso l’alto il precedente massimo storico fatto segnare a novembre e si attesta a 791 milioni, in crescita del 63% dai 485 milioni di2019. La componente amministrata si è attestata a 86 milioni, mentre ladiretta è 706 milioni. Da inizio anno, lanetta ha raggiunto 9,3(+59% rispetto a € 5,8del 2019), con la componente gestita a € 4,3(+31% da € 3,3 ...

Fineco ha chiuso dicembre con una raccolta netta record di 1,6 miliardi (+119% rispetto ai 721 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a ...