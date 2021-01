Dakar, Sainz: “Buon ritmo, mi trovo a mio agio con la macchina” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i protagonisti della 43esima edizione della Dakar c’è sicuramente Carlos Sainz, che insieme a Lucas Cruz tenterà di impensierire la coppia formata da Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah, attualmente al comando. Nonostante lo svantaggio sia significativo, il duo spagnolo ci crede e proverà a fare del suo meglio. “Sono molto contento, più di quanto io lo sia stato nei giorni passati. E’ stata una tappa discreta ed il nostro ritmo è stato Buono – ha detto Sainz al bivacco di Neom in merito alla prima tappa – Mi trovo a mio agio con la macchina, siamo andati forte sulle tappe sabbiose. Non posso far altro che concentrarmi su me stesso e recuperare lo svantaggio da chi ci precede, anche se non sarà facile. Mentalmente è stata dura all’inizio a ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i protagonisti della 43esima edizione dellac’è sicuramente Carlos, che insieme a Lucas Cruz tenterà di impensierire la coppia formata da Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah, attualmente al comando. Nonostante lo svantaggio sia significativo, il duo spagnolo ci crede e proverà a fare del suo meglio. “Sono molto contento, più di quanto io lo sia stato nei giorni passati. E’ stata una tappa discreta ed il nostroè statoo – ha dettoal bivacco di Neom in merito alla prima tappa – Mia miocon la, siamo andati forte sulle tappe sabbiose. Non posso far altro che concentrarmi su me stesso e recuperare lo svantaggio da chi ci precede, anche se non sarà facile. Mentalmente è stata dura all’inizio a ...

sportface2016 : #Dakar, #Sainz: “Buon ritmo, mi trovo a mio agio con la macchina” - voloblu : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Sainz: 'Il ritmo è ok, ma sarà dura recuperare sui primi'???? - infoitsport : Papà Sainz, tra Dakar e Ferrari: 'Questa gara è stregata. Mio figlio e Leclerc? Saranno uniti' - Motorsport_IT : #Dakar | Sainz: 'Il ritmo è ok, ma sarà dura recuperare sui primi'???? - dakarbot : RT @motorionline: #Dakar | Nella categoria Auto della #Dakar2021 è sempre più battaglia tra Peterhansel, Al Attiyah e Sainz per la vittoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Sainz Sainz demoralizzato: "Questa non è la Dakar" Motorsport.com, Edizione: Italia DAKAR - Tra le auto vince Al-Attiyah, nelle moto domina Florimo

Nasser Al-Attiyah (Toyota) del Qatar ha conquistato la sua quarta vittoria di tappa alla Dakar-2021, coprendo i 375 chilometri dell'ottava speciale tra Sakaka e Neom in Arabia Saudita in 2ore 56 minut ...

Dakar, Sainz: "Il ritmo è ok, ma sarà dura recuperare sui primi"

Sainz e Cruz hanno firmato il secondo tempo nella seconda parte della Tappa Marathon, recuperando qualche minuto sui primi. Il loro distacco da Peterhansel, però, è grande: oltre 38 minuti.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) del Qatar ha conquistato la sua quarta vittoria di tappa alla Dakar-2021, coprendo i 375 chilometri dell'ottava speciale tra Sakaka e Neom in Arabia Saudita in 2ore 56 minut ...Sainz e Cruz hanno firmato il secondo tempo nella seconda parte della Tappa Marathon, recuperando qualche minuto sui primi. Il loro distacco da Peterhansel, però, è grande: oltre 38 minuti.