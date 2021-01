Covid, in Italia il paziente zero a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Risalirebbe a novembre 2019 il primo caso documentato in Italia di presenza della SARS-CoV-2 in un essere umano. Si tratta di una giovane paziente che , all’epoca, presentava come unico sintomo una dermatosi. Che il Covid circolasse nel nostro Paese prima che la Cina comunicasse all’Organizzazione mondiale della Sanità che un virus sconosciuto provocava gravi polmonite è ormai un dato di fatto, ma oggi la conferma arriva anche da uno studio internazionale di patologi coordinato da Raffaele Gianotti, ricercatore dell’Università Statale di Milano, con il supporto dei laboratori dell’Istituto Europeo di Oncologia e Centro Diagnostico Italiano, che ha riesaminato le biopsie cutanee di dermatosi atipiche osservate nell’autunno 2019, riscontrando appunto il virus SARS-CoV-2 in una giovane paziente affetta solo da una dermatosi. La ricerca è stato pubblicata sul ‘British Journal of Dermatology’, la prestigiosa rivista scientifica di dermatologia. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Risalirebbe a novembre 2019 il primo caso documentato in Italia di presenza della SARS-CoV-2 in un essere umano. Si tratta di una giovane paziente che , all’epoca, presentava come unico sintomo una dermatosi. Che il Covid circolasse nel nostro Paese prima che la Cina comunicasse all’Organizzazione mondiale della Sanità che un virus sconosciuto provocava gravi polmonite è ormai un dato di fatto, ma oggi la conferma arriva anche da uno studio internazionale di patologi coordinato da Raffaele Gianotti, ricercatore dell’Università Statale di Milano, con il supporto dei laboratori dell’Istituto Europeo di Oncologia e Centro Diagnostico Italiano, che ha riesaminato le biopsie cutanee di dermatosi atipiche osservate nell’autunno 2019, riscontrando appunto il virus SARS-CoV-2 in una giovane paziente affetta solo da una dermatosi. La ricerca è stato pubblicata sul ‘British Journal of Dermatology’, la prestigiosa rivista scientifica di dermatologia.

