"Con la didattica a distanza i ragazzi problematici diventano dei fantasmi" Presidi e docenti raccontano il secondo lockdown: tra delusione e impotenza. E se per i "primi della classe", seppure con molte difficoltà, la Dad è una valida alternativa, per gli altri è un disastro. "In classe riesco a parlarci. Online, semplicemente, smettono di discutere. Evaporano" Gli studenti disabili, e le loro famiglie, sono stati abbandonati" Scuola, ecco i danni della didattica a distanza: gli studi riservati del ministero dell'Istruzione

Sul tema scuola torna ad accendersi la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Per la ministra, infatti, la Didattica a distanza non funiona più.

CEVA/ Gioco per scegliere la scuola: arriva la "gamification" nell'orientamento al Baruffi

CUNEO CRONACA - Un’occasione per presentare le nuove curvature degli indirizzi Finanza e Marketing (AFM) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), oltre che entrare in contatto con le famiglie e coi ...

