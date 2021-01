C’è posta per te, al pubblico non è sfuggito: niente mascherine, ecco la ragione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi è stata ospite a “Che tempo che fa”, programma Rai condotto da Fabio Fazio, nella puntata andata in onda il 10 gennaio. La De Filippi ha spiegato perché a C’è posta per Te non vengono utilizzate le mascherine in studio. Maria De Filippi, perché non ci sono le mascherine a C’è posta Per Te (fonte Instagram)La conduttrice, che ha riscosso grandi numeri con la prima puntata della nuova edizione di “C’è posta per te“, ha spiegato a Fabio Fazio che il programma è stato registrato ad agosto (come ogni anno), un periodo più favorevole, ovvero quando il covid sembrava essersi placato. C’è posta Per Te tra tamponi e mascherine Maria De Filippi racconta di come tutti gli ospiti del suo programma vengano prima tamponati, poi isolati in un ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi è stata ospite a “Che tempo che fa”, programma Rai condotto da Fabio Fazio, nella puntata andata in onda il 10 gennaio. La De Filippi ha spiegato perché a C’èper Te non vengono utilizzate lein studio. Maria De Filippi, perché non ci sono lea C’èPer Te (fonte Instagram)La conduttrice, che ha riscosso grandi numeri con la prima puntata della nuova edizione di “C’èper te“, ha spiegato a Fabio Fazio che il programma è stato registrato ad agosto (come ogni anno), un periodo più favorevole, ovvero quando il covid sembrava essersi placato. C’èPer Te tra tamponi eMaria De Filippi racconta di come tutti gli ospiti del suo programma vengano prima tamponati, poi isolati in un ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - chetempochefa : 'C'è la busta, c'è tutto' Pronti a un super Crossover di #CTCF con C'è posta per te? ?? - chetempochefa : 'C'è Posta cambia ogni anno perché viene fatto con le storie che arrivano da casa, dalla gente. Quindi per forza ca… - tuttopuntotv : Maria De Filippi fa C’è posta per te a Che tempo che fa: la gag da Fabio Fazio e le parole su Sanremo e la Rai - GUCCYBABY : Suonano al citofono mentre mi sto godendo gli 8 minuti di sveglia rimandata in dormiveglia Mi alzo perché continu… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia