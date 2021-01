Brexit: via barriere fisiche tra Spagna e Gibilterra (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo la Brexit, nel futuro di Gibilterra c’è l’abbattimento di ogni “barriera fisica” tra la colonia britannica e la Spagna e un sistema a doppia chiave (nelle mani di Gibilterra e Madrid) per entrare nel porto e nell’aeroporto della Rocca. E’ quanto riporta El Pais, anticipando alcuni punti del contenuto del “principio di accordo” raggiunto il 31 dicembre tra Spagna e Regno Unito. Sottolineando che si tratta del maggiore cambiamento negli ultimi 300 anni del rapporto tra Gibilterra e la Spagna, il giornale scrive chel’accordo tra Spagna e Regno Unito prevede di eliminare il posto di blocco al confine di Gibilterra e che quest’ultima deciderà prima se autorizzare o negare l’ingresso al visitatore, utilizzando il proprio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo la, nel futuro dic’è l’abbattimento di ogni “barriera fisica” tra la colonia britannica e lae un sistema a doppia chiave (nelle mani die Madrid) per entrare nel porto e nell’aeroporto della Rocca. E’ quanto riporta El Pais, anticipando alcuni punti del contenuto del “principio di accordo” raggiunto il 31 dicembre trae Regno Unito. Sottolineando che si tratta del maggiore cambiamento negli ultimi 300 anni del rapporto trae la, il giornale scrive chel’accordo trae Regno Unito prevede di eliminare il posto di blocco al confine die che quest’ultima deciderà prima se autorizzare o negare l’ingresso al visitatore, utilizzando il proprio ...

Ecodiprato : Confindustria Toscana Nord: Brexit, prime difficoltà per le imprese. - DarioMassi : - formicablu : Gli effetti dell'accordo per Brexit sulla scienza in Europa - GH0TGHAO : ho appena spesso 21€ per cinquanta photocard create da me e mi chiederanno sicuramente una dogana per via del brexi… - Duchessaclaris1 : #StaseraItalia una cosa, una, doveva fare la #brexit, spazzare via Caprarica. Stiamo aspettando. -