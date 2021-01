Blocco dei licenziamenti 2021: proroga, come funziona, novità in Legge di Bilancio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’ottica di limitare delle pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, i decreti Legge che si sono susseguiti dall’inizio dell’epidemia hanno introdotto e poi prorogato sino al 31 gennaio 2021 il Blocco dei licenziamenti per le imprese per giustificato motivo oggettivo, siano essi individuali o collettivi. La recente Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il Blocco, lasciandone tuttavia inalterata la disciplina. Analizziamo nel dettaglio le novità della Legge di Bilancio e cosa prevedeva la normativa precedente. Legge di Bilancio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nell’ottica di limitare delle pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, i decretiche si sono susseguiti dall’inizio dell’epidemia hanno introdotto e poito sino al 31 gennaioildeiper le imprese per giustificato motivo oggettivo, siano essi individuali o collettivi. La recentedidel 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormenteto al 31 marzoil, lasciandone tuttavia inalterata la disciplina. Analizziamo nel dettaglio ledelladie cosa prevedeva la normativa precedente.di...

francescoseghez : Dopo mesi (quasi un anno ormai) in cui si è pensato di tamponare la situazione di crisi del mercato del lavoro con… - AlbertoBagnai : Uno dei motivi per cui blocco a prescindere quelli che sbavano stimah e ammore nei miei riguardi è che io non vogli… - matteosalvinimi : Bene la normalizzazione dei rapporti tra #Qatar e Paesi del Golfo dopo tre anni di blocco: complimenti a tutti i pr… - ToninoGazzella : @RosaniFlavia @fabiochiusi Perfetto, almeno su questo mi pare che siamo d'accordo. Poi io non sono d'accordo con il… - LuceverdeMilano : ??#Smog , rinviato a data da destinarsi il blocco della circolazione dei veicoli Diesel Euro 4 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei Blocco dei licenziamenti e CIG Covid-19: cosa c'è all'orizzonte di questo 2021? Ipsoa Germania: Covid, per Palmer (Verdi) “ora basta” al blocco generale, “dobbiamo vivere”

il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus deve essere allentato da febbraio. È quanto affermato dal sindaco di Tubinga, Boris Palmer, esponente dei Verdi.

Blocco dei licenziamenti 2021: proroga, come funziona, novità in Legge di Bilancio

Nell’ottica di limitare delle pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, i decreti legge che si sono LeggiOggi ...

il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus deve essere allentato da febbraio. È quanto affermato dal sindaco di Tubinga, Boris Palmer, esponente dei Verdi.Nell’ottica di limitare delle pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, i decreti legge che si sono LeggiOggi ...