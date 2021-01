Atletica: prima uscita stagionale per Vallortigara, Trost e Furlani all’Udin Jump Development (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Atletica è pronta a ripartire. Mercoledì 27 gennaio, infatti, prenderà il via l’Udin Jump Development meeting internazionale indoor interamente dedicato al salto in alto. Ai nastri di partenza alcuni degli atleti più forti del panorama italiano e mondiale. Tra le donne c’è grande attesa per vedere in pedana la vicecampionessa del mondo Yaroslava Mahuchikh, detentrice del record mondiale under 20 con 2,04. Tra le italiane curiosità per la prima uscita stagionale di Alessia Trost che fortunatamente ha sconfitto il Covid-19. In gara anche la campionessa italiana indoor e all’aperto Elena Vallortigara. Sarà chiamata a confermare la crescita dello scorso anno Erika Furlani. Tra le giovani fari puntati sulla junior Idea Pieroni, capace di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) L’è pronta a ripartire. Mercoledì 27 gennaio, infatti, prenderà il via l’Udinmeeting internazionale indoor interamente dedicato al salto in alto. Ai nastri di partenza alcuni degli atleti più forti del panorama italiano e mondiale. Tra le donne c’è grande attesa per vedere in pedana la vicecampionessa del mondo Yaroslava Mahuchikh, detentrice del record mondiale under 20 con 2,04. Tra le italiane curiosità per ladi Alessiache fortunatamente ha sconfitto il Covid-19. In gara anche la campionessa italiana indoor e all’aperto Elena. Sarà chiamata a confermare la crescita dello scorso anno Erika. Tra le giovani fari puntati sulla junior Idea Pieroni, capace di ...

