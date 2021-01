Napoli | Bakayoko: “Dovevamo dare un segnale. Felice per il gol” (Di domenica 10 gennaio 2021) Tiemoué Bakayoko, autore del gol vittoria per il Napoli contro l’Udinese, ha parlato al termine della partita contro i bianconeri. Il Napoli si rialza dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia e conquista… L'articolo Napoli Bakayoko: “Dovevamo dare un segnale. Felice per il gol” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Tiemoué, autore del gol vittoria per ilcontro l’Udinese, ha parlato al termine della partita contro i bianconeri. Ilsi rialza dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia e conquista… L'articolo: “unper il gol” proviene da Meteoweek.com.

caterinabalivo : Olè Napoli! Che sofferenza, ma complimenti alla squadra per la vittoria in extremis. Grande Bakayoko a deciderla ne… - pisto_gol : Udi-Nap 1:2 Il Napoli trova nel finale di partita il gol di Bakayoko che regala 3 punti d’oro: partita dominata dag… - annatrieste : Tutti a dire che il Napoli ha problemi di interdizione. Be' non ci vuole la laurea in calciologia per capire che Fa… - Pall_Gonfiato : Il #Napoli sbanca la Dacia Arena allo scadere: #gol e #highlights - daniele7217 : RT @caterinabalivo: Olè Napoli! Che sofferenza, ma complimenti alla squadra per la vittoria in extremis. Grande Bakayoko a deciderla nel fi… -