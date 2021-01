MIO Italia presenta un esposto contro i virologi che parlano a ruota libera (Di domenica 10 gennaio 2021) di Paolo Bianchini, presidente MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Italia “In una società basata sulla comunicazione, nel momento della pandemia, in nome della quale sono state stabilite le chiusure, che stanno distruggendo interi comparti della nostra economia, è inaccettabile che virologi – e non solo – parlino a ruota libera e a titolo personale, dalla mattina alla sera, contribuendo a determinare un clima di allarmismo e insicurezza che alimenta paure ed incertezze tra i cittadini costretti a subire le inadeguate decisioni del Governo. Per questo, domani, lunedì 11 gennaio, alle ore 11, insieme all’avvocato Pirani mi recherò alla Procura di Viterbo, per presentare un esposto contro questi virologi, che parlando a titolo personale caldeggiano ... Leggi su ilparagone (Di domenica 10 gennaio 2021) di Paolo Bianchini, presidente MIO (Movimento Imprese Ospitalità)“In una società basata sulla comunicazione, nel momento della pandemia, in nome della quale sono state stabilite le chiusure, che stanno distruggendo interi comparti della nostra economia, è inaccettabile che– e non solo – parlino ae a titolo personale, dalla mattina alla sera, contribuendo a determinare un clima di allarmismo e insicurezza che alimenta paure ed incertezze tra i cittadini costretti a subire le inadeguate decisioni del Governo. Per questo, domani, lunedì 11 gennaio, alle ore 11, insieme all’avvocato Pirani mi recherò alla Procura di Viterbo, perre unquesti, che parlando a titolo personale caldeggiano ...

