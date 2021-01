Meghan e Harry abbandonano i social E preparano il ritorno a Buckingham Palace

Leggi su dilei

(Di domenica 10 gennaio 2021) È passato quasi un anno dall’ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale di: l’account Sussex Royal su Instagram era nato proprio per permettere ai Duchi del Sussex di avere una voce ufficiale e distaccata dalla Famiglia Reale Inglese, ma il silenzio suiora sembra avere un perché. Una fonte vicina aavrebbe spiegato al Sunday Times che la coppia non è intenzionata ad usare inetwork per promuovere la loro Fondazione Archwell, e tantomeno tornare ad usare i loro profili personali. SiaMarkle chesarebbero rimasti scottati dai toni di odio spesso usati nei loro confronti sui, così come avviene per altre celebrità. Purtroppo non è una novità che online spesso si debbano ...