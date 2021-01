"Lo metto agli atti". Gentili, in diretta uno scoop clamoroso: fuori il nome del sostituto di Conte (Di domenica 10 gennaio 2021) In studio a Stasera Italia si parla di una possibile crisi di governo imminente. A lanciare un retroscena è Claudia Fusani che su Rete Quattro ammette: "Uno degli scenari che si sta palesando in queste ore è che ci possa essere un'altra persona incaricata, un altro premier". A quel punto Veronica Gentili sgrana gli occhi: "Quindi mi stai dicendo che si fanno altri nomi? Quali?". "Si dice dal Pd Dario Franceschini e Lorenzo Guerini" prosegue la giornalista di Tiscali.it lasciando la conduttrice senza parole. "Allora lo metto agli atti", conclude la Gentili anche lei sorpresa come tanti. Il motivo? La crisi giallorossa sembra dietro l'angolo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) In studio a Stasera Italia si parla di una possibile crisi di governo imminente. A lanciare un retroscena è Claudia Fusani che su Rete Quattro ammette: "Uno degli scenari che si sta palesando in queste ore è che ci possa essere un'altra persona incaricata, un altro premier". A quel punto Veronicasgrana gli occhi: "Quindi mi stai dicendo che si fanno altri nomi? Quali?". "Si dice dal Pd Dario Franceschini e Lorenzo Guerini" prosegue la giornalista di Tiscali.it lasciando la conduttrice senza parole. "Allora lo", conclude laanche lei sorpresa come tanti. Il motivo? La crisi giallorossa sembra dietro l'angolo.

Ultime Notizie dalla rete : metto agli "Porta saggezza agli adulti" LA NAZIONE Bettini: «Ora un’intesa vincolante per la legislatura. I leader nel governo? Una garanzia di stabilità»

Il consigliere del segretario pd Zingaretti: «Renzi vuole cambiamenti, ma no a demolire. Iv non si può sostituire con i responsabili. Ascoltiamo però i liberali di Forza Italia» ...

Maggio, su il sipario con il primo spettacolo in streaming del 2021

Un grande cast per un’opera che non è mai stata eseguita nelle stagioni del Maggio. Trasmissione in streaming il 15 gennaio alle ore 20 sul sito web del teatro dove resterà disponibile per un mese ...

