LIVE – Pesaro-Brescia 70-66, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) Carpegna Prosciutto Pesaro e Germani Brescia si affrontano nella 15° giornata di Serie A1 2020/2021. I marchigiani sono in crescita e stanno facendo un’ottima stagione, nell’ultimo turno sono stati vicinissimi al colpaccio contro l’Olimpia Milano. I lombardi invece avevano mire di playoff e le hanno ancora, ma al momento sono altalenanti nel rendimento. Domenica 10 gennaio alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Brescia 70-66 32? – La prima tripla messa a segno da Moss porta Pesaro a chiamare timeout: 70-69. 31? – La tripla di Parrillo apre l’ultimo parziale: 68-63. FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Bortolani dalla lunetta: 68-59. 28? – 3 ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Carpegna Prosciuttoe Germanisi affrontano nella 15° giornata diA1. I marchigiani sono in crescita e stanno facendo un’ottima stagione, nell’ultimo turno sono stati vicinissimi al colpaccio contro l’Olimpia Milano. I lombardi invece avevano mire di playoff e le hanno ancora, ma al momento sono altalenanti nel rendimento. Domenica 10 gennaio alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA70-66 32? – La prima tripla messa a segno da Moss portaa chiamare timeout: 70-69. 31? – La tripla di Parrillo apre l’ultimo parziale: 68-63. FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Bortolani dalla lunetta: 68-59. 28? – 3 ...

We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Brescia 26-25 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Brescia #26-25 #Serie - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Brescia 26-25 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Brescia #26-25 #Serie - SportsL78859400 : Pesaro vs Brescia || Lega A Live stream Venue: Vitrifrigo Arena (Pesaro) wacth live - Calciodiretta24 : Serie C, Vis Pesaro – Mantova: diretta live, risultato in tempo reale - emen_risso : RT @ScalabroFS: ???? #SerieAFutsal ???? Mantova ?? ???? Pesaro ?? 17:00 CET ?? LIVE ???? -