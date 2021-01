LIVE Musetti-Van de Zandschulp 6-3 | Australian Open 2021 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set!

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 6-3SET! Perfetto anche in questo turno di servizio. AD-40 SET POINT! 40-40 Grande prima esterna di. 30-40 PALLA BREAK VAN DE ZANDS!deve difendersi. 30-30 Van de Zands muove l’avversario con una risposta di diritto potente. 30-15 Servizio e diritto del classe 2002. 15-15 Risposta sui piedi da parte del nativo dei Paesi Bassi. 15-0 Buona prima di. 5-3 Van de Zandshulp prolunga il set grazie al turno di servizio. 40-30 Ace del #156 al mondo. 30-30 Van de Zands attacca la rete e chiude con la stop volley. 15-30 Buona prima dell’olandese matrova una grande risposta incrociata. 15-15 Il tennista olandese attacca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Tra poco scenderanno in campo per la prima volta contro Lorenzo Musetti e Bostic Van de Zandschulp: è appena finita la sfida tra Garcia-Lopez e Cerundol ...Semplice, perché nel 2021 è scattata la regola che tiene conto degli ultimi migliori 19 risultati di un tennista. Il 19enne altoatesino è ora infatti alla posizione numero 36 del mondo. Dietro Sinner, ...