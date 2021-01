LIVE Fognini-Chardy 6-7 7-6 4-5, ATP Antalya in DIRETTA: il ligure serve per prolungare il match! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Chardy vince il game e costringe il ligure ancora a difendersi al servizio. 40-30 Continua a spingere Fognini! L’azzurro trova una risposta notevole con il diritto. 40-0 Buon servizio del francese. 30-0 Dodicesimo ace per il classe 1987. 15-0 Servizio e diritto del francese. 4-4 Fognini sicuro al servizio, prolunga il set! 40-30 Errore in fase di spinta del francese: chance per equilibrare il set. 30-30 Fognini non riesce a sfruttare il varco per il contropiede: parità. 15-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-15 Lungo il diritto in recupero del ligure: spinge il francese da fondocampo. 3-4 Chardy si salva e torna a fare un game dopo tre persi di fila. AD-40 Nuovo vantaggio per il francese: ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5vince il game e costringe ilancora a difendersi al servizio. 40-30 Continua a spingere! L’azzurro trova una risposta notevole con il diritto. 40-0 Buon servizio del francese. 30-0 Dodicesimo ace per il classe 1987. 15-0 Servizio e diritto del francese. 4-4sicuro al servizio, prolunga il set! 40-30 Errore in fase di spinta del francese: chance per equilibrare il set. 30-30non riesce a sfruttare il varco per il contropiede: parità. 15-15 Servizio e diritto dell’azzurro. 0-15 Lungo il diritto in recupero del: spinge il francese da fondocampo. 3-4si salva e torna a fare un game dopo tre persi di fila. AD-40 Nuovo vantaggio per il francese: ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 6-7 6-5 ATP Antalya in DIRETTA: il ligure prolunga il match e si assicura il tie-break! -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 6-7 4-5 ATP Antalya in DIRETTA: altro break del francese che serve per il match! - #Fognini-Ch… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 5-6 ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro recupera e serve per restare nel set - #Fognini-Chardy… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 3-4 ATP Antalya in DIRETTA: controbreak dell’azzurro! - #Fognini-Chardy #Antalya #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 0-0 ATP Antalya in DIRETTA: in palio i quarti di finale in Turchia! - #Fognini-Chardy #Antalya… -