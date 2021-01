L’indiscrezione: Malcuit, ci sono solo due strade. Conti a una condizione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kevin Malcuit lascerà il Napoli, ci sono pochi dubbi. E le strade sono due: vi avevamo anticipato l’interesse della Fiorentina, a maggior ragione dopo il trasferimento solo da annunciare di Lirola all’Olympique Marsiglia. Il Napoli ha completamente aperto al prestito, ma vi abbiamo parlato anche del sondaggio Parma qualche giorno dopo. Anche Andrea Conti vorrebbe giocare di più, chiuso com’è da Calabria e Dalot al Milan, le eventuali ipotesi (Fiorentina compresa) difficilmente comprenderanno il prestito come nel caso di Malcuit in uscita dal Napoli. Foto: Twitter Malcuit L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kevinlascerà il Napoli, cipochi dubbi. E ledue: vi avevamo anticipato l’interesse della Fiorentina, a maggior ragione dopo il trasferimentoda annunciare di Lirola all’Olympique Marsiglia. Il Napoli ha completamente aperto al prestito, ma vi abbiamo parlato anche del sondaggio Parma qualche giorno dopo. Anche Andreavorrebbe giocare di più, chiuso com’è da Calabria e Dalot al Milan, le eventuali ipotesi (Fiorentina compresa) difficilmente comprenderanno il prestito come nel caso diin uscita dal Napoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

