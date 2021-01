Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 10 gennaio 2021) L’anno più caldo, si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide, cosa sappiamo delle varianti del coronavirus, quanto dura l’immunità al covid: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) L’anno più caldo, si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide, cosa sappiamo delle varianti del coronavirus, quanto dura l’immunità al covid: l’attualità scientifica. Leggi

Agenzia_Ansa : Dal 2020 la #Terra ruota più veloce, giorni breve anche nel 2021. Durata ridotta di millisecondi, lo dicono gli oro… - VaniaDelli : Le notizie di scienza della settimana - AteoTube : Si ricorda che il patrimonio immobiliare della chiesa è stato stimato in 2000 miliardi di euro nel 2013. Fonte:… - lillydessi : A rischio anche l'ultimo baluardo dei ghiacci artici - Scienza & Tecnica - Agenzia ANSA - La_gaia_scienza : RT @andr900: Quindi quella di Renzi sullo stretto è una fake news. Prenderlo in giro per l'inglese...ci sta, lo si fa con tutti, vedi Di… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza La scienza del 2020 in dieci notizie Le Scienze Quel flop del cashback: niente lotta all'evasione e "tanti soldi regalati"

Cashback come forma di contrasto all'evasione fiscale? Pare proprio non essere così, almeno secondo il presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali Alberto Brambilla. Il nostro paese ...

Si può cucinare un pollo prendendolo a schiaffi? La scienza dice di sì, ma vediamo come

Una domanda che gira sul web da un po' e che ultimamente è tornata in voga sicuramente grazie anche alla sua bizzarria.

Cashback come forma di contrasto all'evasione fiscale? Pare proprio non essere così, almeno secondo il presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali Alberto Brambilla. Il nostro paese ...Una domanda che gira sul web da un po' e che ultimamente è tornata in voga sicuramente grazie anche alla sua bizzarria.