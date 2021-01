Inter, Marotta: «Adempiremo agli obblighi con Eriksen. I tifosi stiano tranquilli» (Di domenica 10 gennaio 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del mercato e della situazione Eriksen. Le sue parole sulle vicende Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma. BIG MATCH – «E’ una gara importante anche se siamo in una fase Interlocutoria della stagione. Conta la prestazione ma anche il risultato». SITUAZIONE SOCIETARIA – «Voglio tranquillizare i tifosi, la proprietà è solida, tutto il mondo e in particolare quello del calcio affronta un momento di contrazione. Queste situazioni spesso portano compattezza. Sono molto positivo sul futuro dell’Inter». Eriksen – «Queste sono dinamiche abitudinarie in un mondo un po’ particolare, la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato del mercato e della situazione. Le sue parole sulle vicende Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma. BIG MATCH – «E’ una gara importante anche se siamo in una faselocutoria della stagione. Conta la prestazione ma anche il risultato». SITUAZIONE SOCIETARIA – «Vogliozare i, la proprietà è solida, tutto il mondo e in particolare quello del calcio affronta un momento di contrazione. Queste situazioni spesso portano compattezza. Sono molto positivo sul futuro dell’».– «Queste sono dinamiche abitudinarie in un mondo un po’ particolare, la ...

capuanogio : #Marotta: “Visto che non c’è possibilità di fare investimenti, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo” #Inter - cmdotcom : #Inter, #Marotta: 'Abbiamo una proprietà forte, tranquillizzo i tifosi. Mercato? #Conte dovrà rivalutare ciò che ha… - LLPI4_ : RT @marifcinter: Marotta: 'L'agente di Eriksen? Queste sono situazioni abitudinarie in un mondo particolare. Inter rispetterà tranquillamen… - SimoPagliarini_ : RT @capuanogio: #Marotta: “Visto che non c’è possibilità di fare investimenti, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo” #In… - dade494 : RT @capuanogio: #Marotta: “Visto che non c’è possibilità di fare investimenti, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo” #In… -