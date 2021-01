GFVIP | Antonella Elia “cattiva” per contratto?

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021)è di certo un volto delin corso decisamente rilevante, da gieffina contestata a opinionista voluta dallo stesso Alfonso Signorini, si è conquistata la simpatia ma anche molte critiche del pubblico per i suoi modi decisamente non sempre condivisibili. Che sia un personaggio di difficile comprensione è certo, ha più volte in passato manifestato alcuni suoi disagi, non ha nascosto neanche la sua insicurezza sentimentale e sicuramente questa è una caratteristica che il pubblico ha saputo apprezzare in lei. A far calare qualche ombra sulla sincerità diil direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, redattore anche di Libero che in queste ore ha insinuato che l’opinionista sia pagata dal reality per tenere un comportamento da. Del resto l’ultimo ...