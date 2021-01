Ex di Uomini e Donne si vaccina contro il Covid: ecco di chi si tratta (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marta Pasqualato, ha fatto sapere ai follower di essersi vaccinata: “Ciao, sono Marta e oggi ho fatto il vaccino Pfizer contro Covid-19. Nella speranza che questo sia l’inizio di una nuova rinascita”. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne si vaccina contro il Covid La giovane veneziana vive da anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex corteggiatrice di, Marta Pasqualato, ha fatto sapere ai follower di essersita: “Ciao, sono Marta e oggi ho fatto il vaccino Pfizer-19. Nella speranza che questo sia l’inizio di una nuova rinascita”. Ex corteggiatrice disiilLa giovane veneziana vive da anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

