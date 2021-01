Dj Joseph Capriati accoltellato dal padre a Caserta, sindaco Marino: ti aspettiamo in Comune (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “L’intervento al quale è stato sottoposto Joseph Capriati è andato bene”. Lo ha scritto su facebook il sindaco di Caserta Carlo Marino, che si è quindi rivolto alla cittadinanza: “Ora non ci resta che pregare per lui. Forza Joseph! Ti aspettiamo presto nuovamente in Comune per programmare insieme qualche bella iniziativa per la nostra città. La tua Caserta è con te“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “L’intervento al quale è stato sottopostoè andato bene”. Lo ha scritto su facebook ildiCarlo, che si è quindi rivolto alla cittadinanza: “Ora non ci resta che pregare per lui. Forza! Tipresto nuovamente inper programmare insieme qualche bella iniziativa per la nostra città. La tuaè con te“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - SkyTG24 : Caserta, migliorano le condizioni del dj Joseph Capriati accoltellato dal padre - infoitinterno : Joseph Capriati accoltellato dal padre, migliorano le condizioni del deejay - mattinodinapoli : Joseph Capriati accoltellato dal padre, migliorano le condizioni del deejay - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Il dj Joseph Capriati non è in pericolo di vita | Il padre è in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio https:/… -