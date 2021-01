Covid, Iv: "Subito scostamento per ristori, lo votiamo" (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. Adnkronos) - “Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse o avrebbero ridotto drasticamente il proprio orario di apertura per un incremento dei contagi abbiamo promesso rapidissimi ristori che potessero compensare le perdite". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. "La promessa va mantenuta senza se e senza ma. Chiediamo quindi al governo di presentare in fretta il provvedimento di scostamento in parlamento: Italia Viva non farà mancare come sempre il proprio voto”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. Adnkronos) - “Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse o avrebbero ridotto drasticamente il proprio orario di apertura per un incremento dei contagi abbiamo promesso rapidissimiche potessero compensare le perdite". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. "La promessa va mantenuta senza se e senza ma. Chiediamo quindi al governo di presentare in fretta il provvedimento diin parlamento: Italia Viva non farà mancare come sempre il proprio voto”.

vaticannews_it : #9gennaio Dopo l'appello affinché le persone con disabilità siano inserite fra le categorie a cui somministrare sub… - Gianga87 : Covid: Iv, subito scostamento per ristori, lo votiamo - Politica - ANSA - CorriereQ : Covid: Iv, subito scostamento per ristori, lo votiamo - TV7Benevento : Covid, Iv: 'Subito scostamento per ristori, lo votiamo'... - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Iv: 'Subito scostamento per ristori, noi lo votiamo' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Subito Covid: Iv, subito scostamento per ristori, lo votiamo - Politica Agenzia ANSA Covid, Iv: "Subito scostamento di bilancio per ristori, lo votiamo"

"Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse per un incremento dei contagi da Covid-19 abbiamo promesso rapidissimi ristori. Chiediamo al governo di presentare ...

Covid: Iv, subito scostamento per ristori, lo votiamo

La richiesta di fondi arriva anche dai gestori di impianti di risalita. Ieri ancora fibrillazioni nella maggioranza sul Recovery (ANSA) ...

"Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse per un incremento dei contagi da Covid-19 abbiamo promesso rapidissimi ristori. Chiediamo al governo di presentare ...La richiesta di fondi arriva anche dai gestori di impianti di risalita. Ieri ancora fibrillazioni nella maggioranza sul Recovery (ANSA) ...