Covid, Italia arancione nel weekend, poi tornano i colori. Cosa si può fare: le Faq (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella pagina dedicata, Palazzo Chigi chiarisce in alcune domande e risposte Cosa è consentito fare e Cosa no fino al 15 gennaio. Il 9 e 10 gennaio colore unico per tutto il Paese, con divieto di spostamento fra regioni e la possibilità di fare visita a parenti o amici solo all'interno del proprio Comune. Dall'11 al 15 torna la divisione in fasce: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno "arancioni" mentre gli altri territori saranno in giallo "rafforzato". Dal 16 sarà in vigore un nuovo dpcm

