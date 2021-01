Covid-19, in Italia 19.978 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di domenica 10 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 172.119 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 483 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende all'11,6%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 172.119 tamponi analizzati in tuttae altri 483 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende all'11,6%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - Agenzia_Ansa : #Covid superato in Italia il mezzo milione di vaccinati. Hanno ricevuto il la cura 310.465 donne e 191.218 uomini… - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 19.978 nuovi contagi: i dati regione per regione - Noovyis : (Regole Covid, tutta Italia in zona arancione per l’ultimo giorno. Negozi e spostamenti: cosa si può fare (e cosa n… -