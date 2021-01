Trump sospeso in modo definitivo da Twitter | ' I suoi messaggi istigano alla violenza'

(Di sabato 9 gennaio 2021) Serviva l'indecoroso spettacolo andato in scena a Capitol Hill per prendere una decisione che andava già presa tempo fa: l'accountdi Donaldè statoindal social ...

Il grande attore protagonista di "Borat" e di tanto altro: "E' il momento più importante della storia dei social media" ...Dopo Facebook, anche Twitter sospende in via definitiva l’account di Donald Trump, che aveva già bloccato temporaneamente, per “il rischio che inciti ulteriormente alla violenza”, dopo avere innescato ...