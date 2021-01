Traffico Roma del 09-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con le informazioni sulla viabilità ilunica notizia al momento da parte della polizia locale un incidente sulla Tuscolana all’altezza di via Vittorio occorsio la zona quella tra Cinecittà e Lanina raccomandiamo le dovute attenzioni si mantiene regolare per lo più scarso ilsull’intera rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessuno in piedi sulla corda e consolari altrettanto sulle altre strade anche in virtù delle restrizioni varate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso oggi e domani lo ricordiamo il Lazio o come il resto di zona arancione non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza gli spostamenti all’interno del proprio comune sono invece liberi dalle 5 del ...