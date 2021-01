Traffico Roma del 09-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchiscarso in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione nessun impedimento sul raccordo e consolari Napoli il locale Ci sentiamo un incidente sulla Ardeatina km 13800 nell’estrema periferia Sud tra il divino amore l’abitato di Falcognana disagi decisamente contenuti oggi e domani il Lazio come il re d’Italia in zona arancione non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi dalle 5 alle 22 mentre dalle 22 alle 5 di mattina sono gentili soltanto spostamenti per lavoro o motivi di salute in questo weekend ci si può muovere dai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti entro 30 km dai relativi con con esclusione Degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia per i dettagli ...