Terremoto oggi Roma M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema la località di Vicovaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Una scossa di Terremoto in quel di Roma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter è stata segnalata dall'Ingv: i dettagli Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021) Una scossa diin quel didi magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter è stata segnalata dall': i dettagli

SkyTG24 : Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: magnitudo 5.3. Avvertita anche in Italia - Accadde_Oggi : 1693 – Terremoto del Val di Noto #AccaddeOggi - zazoomblog : Terremoto oggi nuova scossa all’alba alle porte di Roma - #Terremoto #nuova #scossa #all’alba - DiacronicoMurra : RT @AStramezzi: Sono passati 40 anni dal Terremoto e 20 dall’articolo. È buffo, che molti, oggi, mi chiamino ancora Angelo. Non più, “Ang… - MariaLu91149151 : RT @AStramezzi: Sono passati 40 anni dal Terremoto e 20 dall’articolo. È buffo, che molti, oggi, mi chiamino ancora Angelo. Non più, “Ang… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi Croazia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3,ancora vicino Petrinja Il Sole 24 ORE Ipotesi scorie in Sicilia. Tante reazioni. Turano: “Ennesima barzelletta del governo”

Continuano ad essere tante le reazioni sull'ipotesi di stoccare scorie nucleari in alcuni siti individuati in Sicilia.

Terremoto oggi, nuova scossa all’alba alle porte di Roma

Una nuova leggera scossa è stata segnalata in provincia di Roma dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle ore 7,11 di oggi. L’epicentro è stato l ...

Continuano ad essere tante le reazioni sull'ipotesi di stoccare scorie nucleari in alcuni siti individuati in Sicilia.Una nuova leggera scossa è stata segnalata in provincia di Roma dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle ore 7,11 di oggi. L’epicentro è stato l ...