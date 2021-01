Tennis, ATP Delray Beach 2021: Gianluca Mager domina Sam Querrey ed accede ai quarti (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato nel migliore dei modi possibili per Gianluca Mager. Il Tennista ligure si è ripetuto nel torneo ATP di Delray Beach, qualificandosi per i quarti di finale sul cemento americano, dopo aver battuto lo statunitense Sam Querrey, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Davvero una prestazione eccellente quella del nativo di Sanremo, bravissimo a vincere un primo set molto equilibrato e poi a sfruttare il crollo dell’avversario nella seconda frazione. Mager ha servito bene (4 ace), ottenendo oltre il 70% dei punti quando ha servito la prima palla. Il ligure poi ha saputo anche vincere i punti nei momenti decisivi, salvando ben sette delle otto palle break ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilè iniziato nel migliore dei modi possibili per. Ilta ligure si è ripetuto nel torneo ATP di, qualificandosi per idi finale sul cemento americano, dopo aver battuto lo statunitense Sam, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Davvero una prestazione eccellente quella del nativo di Sanremo, bravissimo a vincere un primo set molto equilibrato e poi a sfruttare il crollo dell’avversario nella seconda frazione.ha servito bene (4 ace), ottenendo oltre il 70% dei punti quando ha servito la prima palla. Il ligure poi ha saputo anche vincere i punti nei momenti decisivi, salvando ben sette delle otto palle break ...

