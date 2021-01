Ristoranti, palestre, spostamenti: i nuovi divieti con il dpcm (Di sabato 9 gennaio 2021) Un nuovo dpcm per nuove restrizioni. Dal 16 gennaio entrerà in vigore un nuovo provvedimento, contenente limitazioni contro la diffusione del Covid-19, che il governo sta studiando proprio in queste ore. I contagi non diminuiscono e anche l’indice Rt è tornato, in maniera preoccupante, al di sopra dell’1, con un aumento per la quarta settimana consecutiva e con un valore superiore a 1 per la prima volta dopo sei settimane. Il nuovo dpcm entrerà in vigore dal 16 gennaio e, come anticipa il Corriere della Sera, dovrebbe confermare gli attuali divieti previsti dalla cosiddetta zona gialla rafforzata. Preoccupa, in generale, la circolazione del virus in Europa, con le nuovi varianti che hanno una maggiore capacità di trasmissione. E preoccupa anche la mortalità, con Germania e Regno Unito che sembrano ormai ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021) Un nuovoper nuove restrizioni. Dal 16 gennaio entrerà in vigore un nuovo provvedimento, contenente limitazioni contro la diffusione del Covid-19, che il governo sta studiando proprio in queste ore. I contagi non diminuiscono e anche l’indice Rt è tornato, in maniera preoccupante, al di sopra dell’1, con un aumento per la quarta settimana consecutiva e con un valore superiore a 1 per la prima volta dopo sei settimane. Il nuovoentrerà in vigore dal 16 gennaio e, come anticipa il Corriere della Sera, dovrebbe confermare gli attualiprevisti dalla cosiddetta zona gialla rafforzata. Preoccupa, in generale, la circolazione del virus in Europa, con levarianti che hanno una maggiore capacità di trasmissione. E preoccupa anche la mortalità, con Germania e Regno Unito che sembrano ormai ...

