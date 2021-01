Qualificazioni Australian Open 2021 | il tabellone femminile | quattro azzurre al via

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ildelleagli. Le gare delcadetto si disputeranno a Dubai a causa delle restrizioni del governoo per l’emergenza coronavirus.italiane presenti: si tratta di Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe. IL(1)Juvan vs (WC) Sanders Kalinina vs Ogzen Sramkova vs Jakupovic Komardina vs (26) Zarazua (2) Dodin vs Shinikova Lu vs Jovic Gorgodze vs Fett Jones vs (28) Niculescu (3) Minnen vs (WC) Bozovic Cepede Royg vs Muhammad Dolehide vs Perez Lepchenko vs (27) Di Lorenzo (4) Friedsam vs (WC) Konjuh Buyukakcay vs (WC) Jimenez Kasintseva Zakharova vs Garcia Perez Liang vs (17) Errani (5) Kawa ...