"Più bella la mamma...”. La De Filippi gela la Ferrilli con una frase: inizio col botto a C'è posta per te (Di sabato 9 gennaio 2021) mamma e figlia. Ida e Sabrina (Ferrilli) a “C'è posta per te”. “E' più bella la mamma”, dice queen Maria scherzando con la Ferilli. “Iniziamo bene”, puntualizza l'attrice. Inizia così la nuova edizione di C'è posta per te. Si preannuncia una puntata col botto. Maria racconta la prima storia che riguarda una ragazza: uno spaccato di vita. Uno come tanti, dove viene raccontata un'Italia in ginocchio soprattutto a causa del Coronavirus. Sabrina Ferilli e sua mamma sono chiamate alla prima prova televisiva della nuova stagione. E commuovono tutti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021)e figlia. Ida e Sabrina () a “C'èper te”. “E' piùla”, dice queen Maria scherzando con la Ferilli. “Iniziamo bene”, puntualizza l'attrice. Inizia così la nuova edizione di C'èper te. Si preannuncia una puntata col. Maria racconta la prima storia che riguarda una ragazza: uno spaccato di vita. Uno come tanti, dove viene raccontata un'Italia in ginocchio soprattutto a causa del Coronavirus. Sabrina Ferilli e suasono chiamate alla prima prova televisiva della nuova stagione. E commuovono tutti.

juventusfc : ??5? plays di dicembre ? La più bella? ?? Powered by @Jeep_People - forumJuventus : Pirlo pre #JuveSassuolo: 'Bella vittoria col Milan ma ora è più importante vincere domani. Demiral è pronto, valute… - CarloStagnaro : Tutte le vignette di @elevisconti sono belle, ma questa è più bella delle altre - Greyisthesun : RT @whoviansoul: 5K per la bionda più bella di tutte. - Itspoisonlove : RT @_xchi4rax: La proposta di matrimonio più bella di sempre, fatta da Eda, una donna che ha ripreso in mano le redini della sua vita per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Più bella Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it