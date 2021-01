Perché gli Skywalker perdono la mano destra? (Di sabato 9 gennaio 2021) Skywalker, un cognome una leggenda. Anakin e Luke, padre e figlio, sono stati per lungo tempo i protagonisti indiscussi della saga creata da George Lucas e ancora oggi irrompono con fragore nei pensieri e nelle opere dei suoi “eredi spirituali” (vedi Dave Filoni). Oltre che essere stati potenti cavalieri Jedi, ognuno a modo suo è stato una pedina fondamentale su quello scacchiere che si chiama equilibrio della Forza. Ma non è solo questo ad accomunarli, esiste infatti un piccolo dettaglio, per molti una sottigliezza niente di più, un destino comune se così si può chiamare: entrambi gli Skywalker ad un certo punto della loro vita perdono la mano destra in duello. Si tratta “soltanto” di una scelta registica che serve a renderli più affini? Probabile, ma si è già discusso in questa sede, ma non solo, su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021), un cognome una leggenda. Anakin e Luke, padre e figlio, sono stati per lungo tempo i protagonisti indiscussi della saga creata da George Lucas e ancora oggi irrompono con fragore nei pensieri e nelle opere dei suoi “eredi spirituali” (vedi Dave Filoni). Oltre che essere stati potenti cavalieri Jedi, ognuno a modo suo è stato una pedina fondamentale su quello scacchiere che si chiama equilibrio della Forza. Ma non è solo questo ad accomunarli, esiste infatti un piccolo dettaglio, per molti una sottigliezza niente di più, un destino comune se così si può chiamare: entrambi gliad un certo punto della loro vitalain duello. Si tratta “soltanto” di una scelta registica che serve a renderli più affini? Probabile, ma si è già discusso in questa sede, ma non solo, su ...

