Perché c'è il pubblico a C'è Posta per Te 2021? (Di sabato 9 gennaio 2021) Inevitabile, vedendo C'è Posta Per Te 2021, chiedersi come mai nel programma ideato e condotto da Maria de Filippi sia presente il pubblico. In questi mesi di pandemia, infatti, ci siamo abituati a vedere gli studi televisivi sempre vuoti e con meno persone possibili al suo interno, onde evitare la diffusione del contagio. Il primo a farne le spese è stato proprio il pubblico. A C'è Posta Per Te, invece, dietro a Maria De Filippi si vede il pubblico seduto come negli anni passati. Come mai? La risPosta è molto semplice, ed è la stessa che ha riguardato l'edizione scorsa di Tu Sì Que Vales, anch'esso prodotto dalla De Filippi. La produzione ha infatti avviato un protocollo di sicurezza molto rigido per cui chiunque entrasse in studio doveva sottoporsi ad un test ...

