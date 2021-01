Papa Francesco sul vaccino | “E’ un dovere etico farlo | io sono già in lista”

Leggi su viagginews

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il, i doveri dei leader, la rivolta di Capitol Hill: di tutto questo parleràdomani in un’intervista allo Speciale Tg5. C’è grande attesa per l’intervista in esclusiva mondiale al Tg5 diche andrà in onda domenica 10 gennaio alle ore 20.40 su Canale 5. Nel colloquio con Fabio Marchese Ragona, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com