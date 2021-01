Open Arms, il processo a Salvini e quel mistero sul comandante (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Sablone L'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona. Ma spunta un sospetto sui comportamenti del comandante dell'Ong spagnola "Salvini ha causato dolore e sofferenza a 151 persone solo ed esclusivamente per portare avanti la propria campagna elettorale. Tutto questo ha un prezzo ed è giusto che venga fatta giustizia. Siamo a Palermo a nome di tutte le persone che vedono la loro vita e i loro diritti violati mentre cercano di attraversare il mare". Così Oscar Camps, fondatore di Open Arms, auspica che il leader della Lega venga condannato per aver adottato il pugno duro contro l'immigrazione clandestina nel corso del governo gialloverde. Oggi il segretario del Carroccio è presente all'aula bunker di Palermo, accusato di sequestro di persona aggravato e abuso d'ufficio per i fatti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Sablone L'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona. Ma spunta un sospetto sui comportamenti deldell'Ong spagnola "ha causato dolore e sofferenza a 151 persone solo ed esclusivamente per portare avanti la propria campagna elettorale. Tutto questo ha un prezzo ed è giusto che venga fatta giustizia. Siamo a Palermo a nome di tutte le persone che vedono la loro vita e i loro diritti violati mentre cercano di attraversare il mare". Così Oscar Camps, fondatore di, auspica che il leader della Lega venga condannato per aver adottato il pugno duro contro l'immigrazione clandestina nel corso del governo gialloverde. Oggi il segretario del Carroccio è presente all'aula bunker di Palermo, accusato di sequestro di persona aggravato e abuso d'ufficio per i fatti ...

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: #Open_Arms, a Palermo è cominciata l’udienza preliminare per Matteo Salvini - ilfaroonline : #Open_Arms, a Palermo è cominciata l’udienza preliminare per Matteo Salvini -