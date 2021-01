NBA 2020 2021 | Golden State | che rimonta sui Clippers | i Lakers resistono ai Bulls

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 8 gennaio e sabato 9 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBA. Stephen Curry con 38 punti è il protagonista di una clamorosadei Warriors contro i, partita addirittura dal -22 del terzo quarto. I, privi di Anthony Davis, vincono una sfida tirata fino alla fine contro i Chicago. I Bucks devono cedere alla pioggia di triple di Utah, che va a segno ben 25 volte dalla lunga distanza. Quarta vittoria in fila per Boston nonostante i 41 di Bradley Beal, infine LaMelo Ball vince il derby contro il fratello Lonzo. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEWARRIORS-LOS ANGELES115-105 heading into the ...