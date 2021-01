Montemarano | le scuole non riapriranno | l’annuncio del sindaco Palmieri

Leggi su anteprima24

(Av) – Nessuna riapertura per ledel comune di. La conferma arriva dal, Beniamino: "A causa del complicarsi del quadro epidemiologico ed al fine di preservare la salute pubblica, sentito pure il parerei dei nostri medici di base, abbiamo deciso di tenere la scuola chiusa la prossima settimana. Riceviamo notizie di nuovi positivi (oggi ufficialmente altri 4 per un totale di 18) per cui riteniamo non ci siano le condizioni".