Live-Non è la d’Urso non andrà in onda: l’annuncio di Mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 10 gennaio Live-Non è la d’Urso non andrà in onda come previsto, l’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale di Mediaset che ha svelato il perché. Niente paura però, i fan di Carmelita dovranno pazientare solo una settimana in più per rivedere in onda uno dei talk più seguiti della domenica. Salta Live-Non è la d’Urso Slitta il ritorno di Barbara d’Urso in tv, il motivo? Uno speciale dedicato a Papa Francesco che andrà in onda in primissima serata su Canale 5. Il Tg5 ha infatti registrato un’intervista esclusiva al Papa che sarà trasmessa alle 20.40 su Canale 5. A seguire, sarà trasmesso il film Chiamatemi Francesco, di Daniele Lucchetti. Una serata speciale ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 10 gennaio-Non è lanonincome previsto,è arrivato tramite un comunicato ufficiale diche ha svelato il perché. Niente paura però, i fan di Carmelita dovranno pazientare solo una settimana in più per rivedere inuno dei talk più seguiti della domenica. Salta-Non è laSlitta il ritorno di Barbarain tv, il motivo? Uno speciale dedicato a Papa Francesco cheinin primissima serata su Canale 5. Il Tg5 ha infatti registrato un’intervista esclusiva al Papa che sarà trasmessa alle 20.40 su Canale 5. A seguire, sarà trasmesso il film Chiamatemi Francesco, di Daniele Lucchetti. Una serata speciale ...

trash_italiano : *Natalia diffida il #GFVIP* TRA TIPO TRE GIORNI RIPARTONO LIVE - NON È LA D'URSO, POMERIGGIO 5 E DOMENICA LIVE - Agenzia_Ansa : #Trump 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria' DIRETTA LIVE Discorso del tycoom a migliaia di suoi fa… - riotta : 470.000 dosi consegnate 45.000 somministrate Refuso mio e mi scuso (do not live and type) Ma denuncia non muta affa… - antbar12 : RT @RadioSavana: Esclusiva di RadioSavana, immagini inedite dell'assalto al Congresso USA (secondo tempo): 'Attenzione siamo collegati, gua… - raramenteassale : RT @RadioSavana: Esclusiva di RadioSavana, immagini inedite dell'assalto al Congresso USA (secondo tempo): 'Attenzione siamo collegati, gua… -