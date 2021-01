Lipsia, niente sorpasso sul Bayern: il Dortmund vince 3-1 e torna in lotta (Di sabato 9 gennaio 2021) Dal Borussia... al Borussia. Ieri il Monchenbladbach aveva sorpreso la Bundesliga con una clamorosa rimonta ai danni del Bayern Monaco. I bavaresi erano andati in vantaggio per 2-0, prima di essere ripresi e superati dagli avversari per 3-2. Un k.o. inaspettato che ha spalancato le porte al sorpasso in testa alla classifica da parte del Lipsia. La formazione di Red Bull aveva solamente due punti di distacco e vincendo il big match contro il Borussia Dortmund avrebbe messo la freccia.caption id="attachment 1077561" align="alignnone" width="3724" Jadon Sancho, Borussia Dortmund (Getty Images)/captionSORPRESAE invece non si è materializzato nulla di tutto ciò. Infatti a festeggiare ci ha pensato l'altro Borussia, il Dortmund. I gialloneri hanno espugnato il campo del ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Dal Borussia... al Borussia. Ieri il Monchenbladbach aveva sorpreso la Bundesliga con una clamorosa rimonta ai danni delMonaco. I bavaresi erano andati in vantaggio per 2-0, prima di essere ripresi e superati dagli avversari per 3-2. Un k.o. inaspettato che ha spalancato le porte alin testa alla classifica da parte del. La formazione di Red Bull aveva solamente due punti di distacco endo il big match contro il Borussiaavrebbe messo la freccia.caption id="attachment 1077561" align="alignnone" width="3724" Jadon Sancho, Borussia(Getty Images)/captionSORPRESAE invece non si è materializzato nulla di tutto ciò. Infatti a festeggiare ci ha pensato l'altro Borussia, il. I gialloneri hanno espugnato il campo del ...

