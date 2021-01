"Il vero virus nelle scuole è la mala gestione". Gli studenti del liceo Tasso dall'11 in sciopero e sit in (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco cosa ha scritto il Collettivo studentesco de liceo Tasso di Roma sulla situazione di stallo che sta vivendo la scuola superiore nella capitale e nel resto d’Italia. Pubblichiamo il documento. Il vero virus nelle scuole è la mala gestione. virus che già in questi anni di tagli all’istruzione ha serpeggiato silenziosamente nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ma che, col sopraggiungere della pandemia, si è manifestato mettendo in risalto fratture profondissime. Un virus che ha contaminato, roso dall’interno l’istruzione e il valore sociale e umano della scuola, ora svuotata di ogni senso educativo, dell’idea ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco cosa ha scritto il Collettivo studentesco dedi Roma sulla situazione di stallo che sta vivendo la scuola superiore nella capitale e nel resto d’Italia. Pubblichiamo il documento. Ilè lache già in questi anni di tagli all’istruzione ha serpeggiato silenziosamenteitaliane di ogni ordine e grado ma che, col sopraggiungere della pandemia, si è manifestato mettendo in risalto fratture profondissime. Unche ha contaminato, roso’interno l’istruzione e il valore sociale e umano della scuola, ora svuotata di ogni senso educativo, dell’idea ...

