Il 2020 è stato un anno denso di impegni per l’Arma dei Carabinieri (Di sabato 9 gennaio 2021) L’anno appena conclusosi, anche per le problematiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha rappresentato una sfida alla quale i Carabinieri di questa provincia hanno saputo rispondere con rinnovato e generoso impegno. L’impegno delle Stazioni Carabinieri dislocate su tutto il territorio provinciale ha consentito di esprimere pattuglie per circa 350.000 ore di servizio con l’impiego complessivo di circa 75.000 militari. Nel corso di questi servizi sono state controllate oltre 138.000 persone e 70.000 veicoli. Nel 2020 sono state trasferite, dal numero unico di emergenza 112 alle nostre Centrali Operative, ben 25.744 segnalazioni e 16.770 richieste di intervento, alle quali le pattuglie dei Carabinieri hanno saputo dare immediata risposta. In ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) L’appena conclusosi, anche per le problematiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha rappresentato una sfida alla quale idi questa provincia hsaputo rispondere con rinnovato e generoso impegno. L’impegno delle Stazionidislocate su tutto il territorio provinciale ha consentito di esprimere pattuglie per circa 350.000 ore di servizio con l’impiego complessivo di circa 75.000 militari. Nel corso di questi servizi sono state controllate oltre 138.000 persone e 70.000 veicoli. Nelsono state trasferite, dal numero unico di emergenza 112 alle nostre Centrali Operative, ben 25.744 segnalazioni e 16.770 richieste di intervento, alle quali le pattuglie deisaputo dare immediata risposta. In ...

