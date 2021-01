Home: il documentario sui cambiamenti climatici di Luc Besson (Di sabato 9 gennaio 2021) È disponibile in streaming Home, documentario prodotto da Luc Besson sui cambiamenti climatici causati dall’uomo Home ripercorre, attraverso immagini aeree spettacolari da tutto il mondo, la storia della terra negli ultimi 200.000 anni, quelli tumultuosi dell’ascesa della razza umana. Il confronto è immediato: un pianeta che esisteva indisturbato da più di quattro miliardi di anni, si trova sulla via del declino a causa dell’impatto dell’uomo. Il documentario Home ci parla del saccheggio delle risorse naturali e del catastrofico cambiamento climatico del pianeta, frutto progresso della nostra civiltà soprattutto negli ultimi due secoli, tanto impressionante quanto nocivo. Un battito di ciglia rispetta alla storia della Terra ma sufficiente a ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 gennaio 2021) È disponibile in streamingprodotto da Lucsuicausati dall’uomoripercorre, attraverso immagini aeree spettacolari da tutto il mondo, la storia della terra negli ultimi 200.000 anni, quelli tumultuosi dell’ascesa della razza umana. Il confronto è immediato: un pianeta che esisteva indisturbato da più di quattro miliardi di anni, si trova sulla via del declino a causa dell’impatto dell’uomo. Ilci parla del saccheggio delle risorse naturali e del catastrofico cambiamento climatico del pianeta, frutto progresso della nostra civiltà soprattutto negli ultimi due secoli, tanto impressionante quanto nocivo. Un battito di ciglia rispetta alla storia della Terra ma sufficiente a ...

Andrea_Peduzzi : La nuova intervista del Tentacolo è dedicata a Alessandro Redaelli, autore di Game of the Year, il primo documentar… - flavialucchi : RT @SkyArte: #JohnBelushi ha incendiato il mondo del cinema con film capolavoro come Animal House e The Blues Brothers. Fotografie, lettere… - antonio35516144 : RT @SkyArte: #JohnBelushi ha incendiato il mondo del cinema con film capolavoro come Animal House e The Blues Brothers. Fotografie, lettere… - drunkside41 : RT @SkyArte: #JohnBelushi ha incendiato il mondo del cinema con film capolavoro come Animal House e The Blues Brothers. Fotografie, lettere… - Antolucky4 : RT @SkyArte: #JohnBelushi ha incendiato il mondo del cinema con film capolavoro come Animal House e The Blues Brothers. Fotografie, lettere… -

Ultime Notizie dalla rete : Home documentario Home: il documentario sui cambiamenti climatici di Luc Besson tuttoteK Documentari, serie tv e film su Netflix a gennaio: le nuove uscite

Documentari, serie tv e film da vedere per viaggiare con la fantasia. Cosa guardare e le nuove uscite su Netflix a gennaio ...

Le novità Home Video Eagle Pictures di gennaio 2021

Arrivano le novità Home Video Eagle Pictures di gennaio 2021, per un invernoall’insegna del grande cinema! Cliccate QUI per le uscite Eagles Pictures di ...

Documentari, serie tv e film da vedere per viaggiare con la fantasia. Cosa guardare e le nuove uscite su Netflix a gennaio ...Arrivano le novità Home Video Eagle Pictures di gennaio 2021, per un invernoall’insegna del grande cinema! Cliccate QUI per le uscite Eagles Pictures di ...